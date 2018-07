Trains supprimés sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Le trafic ferroviaire est perturbé ce lundi matin dans le canton de Neuchâtel. Les trains régio-express ne circulent plus entre Chambrelien et Les Hauts-Geneveys, sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Ils sont remplacés par des services de bus ou de trains navette. Ces perturbations sont dues à un incident impliquant un véhicule routier. Elles vont se poursuivre jusqu'à mardi minuit, selon les CFF. Le trafic a aussi été interrompu jusque vers 12h45 entre Travers et Pontarlier en raison d’une collision avec des animaux. /sma