Prendre conscience de la fragilité des nouvelles technologies

L’Université de Neuchâtel a dû faire face à des problèmes techniques lundi. Plusieurs projecteurs sont tombés en panne en plein cours et ont diffusé une vidéo inattendue...

Ces incidents étaient orchestrés par les responsables de la Semaine de la Durabilité à Neuchâtel, pour marquer le lancement de la manifestation. L’objectif était de sensibiliser les jeunes à la fragilité des nouvelles technologies, qui peuvent subir des attaques informatiques ou simplement dysfonctionner. La première conférence de la semaine, lundi à 18h30 à l’UniNE, s’intéresse d’ailleurs à l’obsolescence programmée avec comme invité François Marthaler, fondateur de Why! Computing SA.

Plus de 15 événements sont organisés jusqu’à vendredi. Cette Semaine de la Durabilité est une première à Neuchâtel. Il s’agit d’un projet national mené cette année dans 19 hautes écoles, 12 villes et avec l’engagement de plus de 300 étudiants. /mvr