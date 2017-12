La BCN soutient MC Roger

Un paysan atypique qui séduit la Banque cantonale neuchâteloise. La Fondation culturelle de la BCN a remis mi-décembre un chèque de 3'000 francs à David Charles pour son spectacle « MC Roger dans la place ». L’artiste neuchâtelois a fait le buzz avec les parodies de Claude François, Maître Gims et de Luis Fonsdé. Des parodies qu’il intègre dans son nouveau spectacle, un spectacle qui fait aussi la part belle à la danse et au mime. Il raconte, à travers une série de sketches, l’histoire de MC Roger, un paysan qui rêve de découvrir le monde. Se pose le problème de son remplacement à la ferme pendant son voyage.

David Charles a aussi reçu un soutien financier de 8'000 francs de la Société suisse des auteurs pour se rendre au Festival off d’Avignon. Il passera le mois de juillet dans le sud de la France pour présenter son spectacle. /sma