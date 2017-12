La der de l’année pour le Conseil général de Neuchâtel

Les domaines agricoles et forestiers de la Ville de Neuchâtel sous la loupe des conseillers généraux. Le Conseil communal a livré un rapport d’information sur le sujet lundi soir. Le législatif a ensuite pris acte de ce dernier par 31 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. Ce compte-rendu environnemental était surtout pour l’exécutif une façon de jauger de la pertinence de rester ou non propriétaire de ses bâtiments et de ses terrains. Le conseiller communal en charge de l’environnement, Olivier Arni, a pu rappeler à ce titre que posséder de tels domaines permet de conserver des valeurs matérielles pérennes. Par contre, certains groupes se sont interrogés sur la possibilité de se séparer de certains d’entre eux, notamment les biens qui ne possèdent plus de fonctions agricoles aujourd’hui. Les élus ont aussi relevé qu’un passage au biologique pourrait être analysé dans un avenir proche. Le groupe socialiste a d’ailleurs déposé un postulat sur le sujet dans le but de développer des moyens pour favoriser l’agriculture biologique.

Le PS pointe le doigt sur l’utilisation des deux-roues

Le groupe socialiste a interpellé le Conseil communal concernant le manque de places de stationnement pour les vélos. Selon lui, Neuchâtel ne possède pas assez de possibilités de stationnements sécurisées et abritées. Les élus socialistes ont aussi émis l'idée de mettre sur pieds un abonnement pour les deux-roues. La conseillère communale en charge de la mobilité, Christine Gaillard, a tenté de rassurer en expliquant que plusieurs projets sont en cours pour améliorer la place du vélo en ville de Neuchâtel.

Bon vent Olivier Arni

Cette dernière séance de l’année pour le législatif de Neuchâtel était aussi la toute dernière pour le conseiller communal Olivier Arni qui a démissionné de ses fonctions. Le socialiste a siégé sur les bancs du Conseil général de Neuchâtel depuis 2000 avant d’être élu au Conseil communal en 2009. /ali