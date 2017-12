L'or blanc va faire des heureux ce week-end. Il y a déjà entre 30 et 60 cm de neige sur les pistes des Bugnenets-Savagnières. La dameuse a travaillé à pied d'œuvre ces derniers jours et la station débute la saison avec au moins 15 pistes ouvertes. Les skieurs et snowboarders peuvent s'attendre à des conditions de glisse idéales.

D'autres stations de la région seront ouvertes ce week-end. Toutes les informations sur le bulletin d'enneignement. /vco