Vers une société à 2000 watts à Neuchâtel

Réduire la consommation d’énergie et augmenter la production d’énergies renouvelables. C’est le but de la nouvelle mouture de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEL) qui entre en vigueur le 1er janvier 2018. Lundi soir, le Conseil général de Neuchâtel a accepté à l’unanimité le règlement communal en la matière ainsi que la création d’un fonds communal pour l’énergie. Cette nouvelle loi cantonale a une conséquence directe pour les consommateurs et les communes : elle assure une baisse des redevances. Elle tend aussi dans la direction d’une société à 2'000 watts. /ali