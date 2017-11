Nouveau réseau consacré aux migrations pour l’UniNe

L’Université de Neuchâtel se lance dans un nouveau réseau. Elle fait partie des initiatrices d’un nouveau programme d’échange académique européen consacré aux questions migratoires.

Le European Master in Migration Studies vise à promouvoir la mobilité et la formation transnationale des étudiants ainsi que l’échange d’équipes d’enseignement entre huit instituts européens de haut niveau. Outre Neuchâtel, ce réseau regroupe les instituts universitaires de Linköping et Malmö (Suède), Copenhague (Danemark), Rotterdam (Pays-Bas), Liège (Belgique), La Coruña (Espagne) et Osnabrück (Allemagne). /aju-comm