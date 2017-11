Agriculture et alimentation de demain

De quoi seront faites l’agriculture et l’alimentation de demain ? La société neuchâteloise de géographie organise mercredi une conférence à l’Université de Neuchâtel. L’occasion d’évoquer des exemples actuels tels que le scandale du glyphosate ou le développement de la permaculture. Mais aussi de s’intéresser aux futurs moyens de production. C’est le professeur assistant à l’Institut d’ethnologie, Jérémie Forney, qui animera la soirée et les débats. La conférence intitulée Quelle agriculture pour quelle alimentation est ouverte à tous et gratuite. Elle a lieu mercredi à 18h30 à l'aula des Jeunes-Rives. /ali