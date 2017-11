L’Hôpital neuchâtelois et l’Hôpital du Jura ont participé à une vaste enquête sur la sécurité des patients. Des questionnaires ont été distribués au personnel soignant de tous les hôpitaux publics romands et tessinois. Environ 13'000 personnes ont répondu, soit un taux de participation de 41% au total.

Cette enquête a été réalisée sur mandat de la Conférence des directeurs médicaux de la Suisse latine. Les résultats sont volontairement communiqués de façon globale et non par établissement. Dans les points positifs mis en avant par les employés interrogés, il y a le travail en équipe, la communication interne autour de la sécurité du patient et le rôle actif du supérieur hiérarchique. Dans les points plus négatifs, les personnes sondées ont toujours peur d’être punies si elles annoncent une erreur et la dotation en personnel soignant est insuffisante.

Les hôpitaux vont maintenant travailler ensemble pour trouver des pistes d’amélioration. /mvr