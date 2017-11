Scientastic à Microcity

Découvrir les sciences et les technologies au cœur du campus. Voilà ce que l’EPFL proposait au public samedi à Neuchâtel, lors de Scientastic. Le Festival des Sciences a eu lieu dans le cadre des portes ouvertes de l’école à Microcity. Les visiteurs ont eu l’occasion d’aborder la recherche menée dans les laboratoires, de discuter avec les chercheurs et d’assister à des mini-conférences. Les plus jeunes étaient invités à participer à des ateliers ludiques animés par des étudiants.

La Fondation « la Science appelle les jeunes », qui fête ses 50 ans cette année, était présente. Son bar moléculaire a eu beaucoup de succès. Elle a également pu faire la promotion du concours national qu’elle organise. /msa