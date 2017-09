La justice ouvre une enquête sur la LNM

Nouvelle procédure dans le cadre de l’affaire portant sur la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Le Conseil communal de Neuchâtel a déclaré lundi soir devant le Conseil général qu'une enquête avait été ouverte par le Ministère public neuchâtelois sur l'augmentation de salaire octroyée à l'ancien directeur de la LNM, confirmant ainsi une information de la RTS. L'exécutif attend toujours d'avoir plus d'informations en main pour se positionner mais son président, Fabio Bongiovanni, indique qu'une réflexion est lancée sur les questions de gouvernance. Le conseiller communal Olivier Arni, par ailleurs président de la LNM, est délié de son secret de fonction pour répondre aux questions de la justice.

Fabio Bongiovanni a rappelé que deux autres procédures étaient toujours en cours dans ce dossier, le volet judiciaire qui oppose l’ancien directeur de la LNM, licencié, et la Société de navigation, ainsi que l’audit demandé par les Cantons de Neuchâtel et de Vaud pour étudier la façon dont les subventions octroyées par ces collectivités publiques sont utilisées au sein de la Société de navigation.

En raison de ces trois aspects, le Conseil communal se dit restreint dans sa prise de parole. Il estime toutefois, par la voix de son président, qu’une réflexion s’impose sur les questions de gouvernance et sur l’engagement de ses membres à des postes tels que celui occupé par Olivier Arni au sein de la LNM.

Des réponses qui se font attendre

Les groupes PLR et Vert’libéraux-PDC ont bien compris les raisons de la retenue de l’exécutif sur ce dossier, mais estiment toutefois que certaines réponses pouvaient être apportées aux interpellations qu’ils ont déposées à ce sujet. Le conseiller général PLR Christophe Schwarb s’interroge sur les dégâts d’image provoqués par cette affaire, d’autant plus avec l’ouverture de cette enquête du Ministère public. Il s’inquiète également des futures conséquences financières pour la Ville de Neuchâtel qui participe au capital-actions de la LNM, dont la filiale Cap gourmand est en situation de surendettement. La double casquette d’Olivier Arni est aussi remise en question. Sylvie Hofer-Carbonnier, du groupe Vert’libéraux-PDC, partage ces inquiétudes et s’interroge sur l’absence de prise de position du Conseil communal dans ce dossier.

Pour le conseiller général socialiste Jonathan Gretillat, la commission financière doit se saisir de l’affaire pour enquêter, obtenir le premier audit mené sur la LNM et déterminer les conséquences financières pour la Ville de Neuchâtel ; un constat largement partagé au sein du législatif.

Malgré ce nouveau rebondissement, les différents groupes disent maintenir leur confiance en le Conseil communal et plus précisément en Olivier Arni. Jonathan Gretillat compare la situation à un procès, où l’accusé reste innocent jusqu’à la preuve de sa culpabilité. L’heure est désormais à la patience en attendant des réponses. /sbe