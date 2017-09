Un camion perturbe le trafic ferroviaire

Les trains ne circulent plus entre Couvet et Buttes sur la ligne Neuchâtel-Buttes. Un camion a arraché la ligne de contact au passage à niveau à Fleurier lundi après-midi. Des bus de remplacement ont été mis en place. Les réparations devraient durer toute la nuit et le dérangement pourrait être levé pour les premières courses mardi matin mais sans garantie, indiquent les Transports publics neuchâtelois. /comm-sbe