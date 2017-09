Début d’émeute à la Braderie

Début d’émeute dans la nuit de samedi à dimanche à la Braderie à La Chaux-de-Fonds. La Police neuchâteloise est intervenue vers 1h30 pour une bagarre dans les toilettes du parking de la tour Espacité. Un des protagonistes touché superficiellement par des coups de couteau a été transporté à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

La police et le Procureur expliquent dans un communiqué qu’un groupe d’individus a commencé à créer du scandale pendant l’intervention, gênant les opérations de secours. La police a répliqué au moyen de spray au poivre. La situation s’est ensuite dégradée, les gendarmes ont essuyé des jets de bouteilles, de pierres et de projectiles divers. Des renforts de police ont été dépêchés sur les lieux pour faire face à une quarantaine d’émeutiers. Des déprédations ont été constatées : barrières de sécurité et poubelles arrachées, véhicules et vitrines endommagés. La situation ne s’est calmée qu’à partir de 3h dimanche matin.

Quatre personnes ont été interpelées. Une enquête a été ouverte pour tenter d’identifier les fauteurs de trouble. La police demande à toute personne susceptible de fournir des renseignements, notamment des images des événements, de prendre contact avec elle au 032 889 9000. /comm-msa