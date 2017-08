Tunnel de Gléresse bientôt en consultation

Le nouveau tunnel ferroviaire de Gléresse va de l’avant. Les CFF annoncent jeudi dans un communiqué que le projet suit son cours comme prévu. Ses grandes lignes seront présentées les 5 et 6 septembre aux habitants des communes concernées, à savoir La Neuveville, Gléresse et Douanne.

Ce nouveau tunnel doit supprimer le dernier goulet d’étranglement de la ligne du pied du Jura. D’une longueur de 2,1 kilomètres, il offrira deux voies qui permettront aux CFF d’introduire une cadence à la demi-heure entre Neuchâtel et Bienne. Le tube sera construit en parallèle de l’actuel tunnel routier et disposera d’accès à sa galerie de secours. La gare de Douanne sera par ailleurs transformée pour permettre un accès facilité aux trains. Les travaux coûteront 406 millions de francs au total et devraient commencer en 2020 pour s’achever cinq ans plus tard.

Après la mise en service du tunnel, le tracé ferroviaire actuel sera démantelé. Des espaces verts, des places, des chemins pédestres et des itinéraires cyclables devraient le remplacer. Les liaisons entre les villages et les lacs seront aussi rétablies. Les riverains bénéficieront par ailleurs d’une forte réduction des nuisances sonores.

Le projet sera mis en consultation publique du 7 septembre au 27 octobre dans les communes concernées, avant la mise à l’enquête dès 2018./ast