L'Express et L'Impartial ne feront qu'un seul journal

Plus qu’une page qui se tourne, ce sont deux journaux qui vont se refermer sous leur forme actuelle. Selon nos informations, les quotidiens neuchâtelois L’Express et L’Impartial vont ne faire qu'un dès cet automne. Les deux titres vont fusionner pour donner naissance à un nouveau journal unique pour tout le canton. En parallèle, un plan de restructuration sans licenciements a été mis sur pied par la Société neuchâteloise de presse, propriétaire des journaux.



Le nouveau quotidien devrait s’appeler Arcinfo, nom déjà donné à la plateforme internet des deux journaux actuels. Son premier numéro devrait sortir des rotatives cet automne déjà, avec à la clé une réorganisation des rédactions et des rubriques. Le contenu sera donc rigoureusement le même pour les lecteurs des Montagnes et du Littoral. Cette réorganisation débouche sur un évènement de portée historique. L’Express, que beaucoup appellent encore la FAN, la Feuille d’Avis de Neuchâtel, son premier nom, a été fondé en 1738 à Neuchâtel. 279 ans plus tard il est le plus ancien quotidien en langue française au monde qui paraît encore aujourd’hui. Quant à L’Impartial, il a lui aussi une histoire riche de près de 140 ans. Même si les deux titres s’étaient déjà rapprochés en 1996 tout en gardant leurs noms, et même s'ils apparaîtront vraisemblablement encore en une du titre unique, c’est une partie de l’identité, respectivement du Littoral et des Montagnes qui s’apprête à disparaître.

Plan de restructuration pour le personnel

Les employés ont été avertis via un communiqué interne, c’était le 13 juillet dernier. Un document qui ne fait état d’aucun licenciement. En revanche un plan de départ en pré-retraite a été présenté aux collaborateurs. Il concerne tous les employés qui arriveront à l’âge de la retraite anticipée d’ici 2021. Selon la SNP, une dizaine de personnes seraient touchées par ces mesures. Le nombre serait même à revoir à la hausse selon nos informations. Pour la rédaction, les départs à la retraite ne seront pas remplacés dès cette année.



Contexte tendu pour la presse écrite

Cette crise affecte toute la presse du pays et la Société neuchâteloise de presse n’y échappe pas. En particulier, ce sont les revenus publicitaires et le nombre d’abonnements qui sont en chute libre. On rappellera que la SNP, propriété du groupe français Hersant qui possède également les quotidiens suisses Le Nouvelliste et La Côte, avait annoncé en avril 2015 l’externalisation de l’impression des journaux à Bussigny dans le canton de Vaud. /lre