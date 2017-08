Sensations fortes à Saint-Blaise

Le plein de sensations à Saint-Blaise. Le Watt Air Jump est organisé pour la 7e fois. Depuis vendredi et jusqu’à dimanche, les amateurs de sports fun peuvent glisser, sauter et plonger dans le lac. L’ambiance du festival qui se tient sur la plage est assurée grâce à des animations et des concerts.

Parmi les diverses activités proposées, le Blob Jump remporte un certain succès. Le candidat est couché sur un gros coussin posé sur l’eau. Des sauteurs se jettent depuis une plateforme et leur impact sur le coussin projette le candidat en l’air avant qu’il ne retombe dans l’eau. Pour éviter les blessures, notamment à la nuque, un échauffement est proposé avant le grand saut. Des Samaritains et des sauveteurs sont sur le site pour encadrer les activités. /msa