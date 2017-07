Tous les revenus progressent pour la BCN

La Banque Cantonale Neuchâteloise a la mine des grands jours à l’issue du premier semestre 2017. Malgré un environnement économique toujours incertain, la BCN a vu tous ses revenus augmenter, tout en maîtrisant ses charges. En chiffres, le résultat opérationnel a bondi de près de 32% à 29,6 millions de francs par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice net semestriel est aussi en hausse de 1,4% à 22,6 millions de francs.

De plus, l’établissement neuchâtelois annonce une progression des prêts hypothécaires et des fonds déposés par ses clients. Pour le second semestre, la BCN dit rester prudente et prévoit un volume d’activités similaire à celui de 2016. /comm-gwe