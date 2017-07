Trains supprimés entre Travers et Auvernier

La ligne ferroviaire entre Auvernier et Travers nécessite d’importants travaux de renouvellement. Les trains ne circuleront plus dès lundi et jusqu’au 23 juillet.

Un service de bus de remplacement sera mis en place pour les liaisons régionales entre Colombier et Buttes. Pour le RegioExpress à destination de Frasne, un bus partira de Neuchâtel avec des arrêts à Travers et Pontarlier.

Devisés à environ 3,7 millions de francs, ces travaux visent à renouveler la superstructure de la voie ferrée sur un peu plus de 2 kilomètres. Les constructeurs de voie renouvelleront au total 4,2 kilomètres de rails, 3’500 traverses ainsi que 4’000 tonnes de ballast, au moyen de trains de chantier. /comm-rgi