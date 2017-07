Baisse du chômage

Le taux de chômage est en baisse dans le canton de Neuchâtel et en Suisse au mois de juin. Au niveau national, il s’est fixé à 3%, soit une baisse de 0,1 point par rapport à mai.

Dans le canton de Neuchâtel, la diminution est encore plus importante et confirme la tendance constatée les deux mois précédents. Le taux de chômage est en recul de 0,4 point et atteint 5,2%.

Malgré tout, le canton de Neuchâtel reste dernier du classement en Suisse, juste derrière Genève où le taux de chômage atteint 5,1% fin juin. /msa