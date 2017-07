La pertinence au cœur de l’Université

Devenir plus pertinente, c’est l’objectif de l’Université de Neuchâtel. L’institution a présenté mercredi à ses collaborateurs sa vision stratégique pour les dix prochaines années.

Le défi de l’institution, dont 80% des activités sont dédiés aux Science humaines et sociales, est de trouver sa place dans une région marquée par l’innovation technologique.

Pour y arriver, le rectorat propose dans sa vision stratégique de développer et de consolider des thématiques pluridisciplinaires dans lesquelles l’Université de Neuchâtel dispose de compétences-clé pour répondre aux mutations technologiques et sociétales.

L’institution veut également travailler sur son organisation interne et ses relations extérieures pour atteindre ses objectifs. Accroître la transparence et la participation, améliorer les processus et le suivi, optimiser l’allocation des ressource, diversifier le financement, ainsi qu’augmenter les synergies font partie des points abordés par le rectorat mercredi.

Un plan d’intention sur 4 ans doit maintenant être élaboré pour mettre en pratique cette vision stratégique. /rgi