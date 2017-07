Il n’y a pas le feu au marché !

Les tomates, salades et autres légumes du marché de Neuchâtel seront-ils déplacés ? C’est l’inquiétude du groupe PLR du Conseil général de la Ville qui relaie un sentiment général provenant des maraîchers et de la population. Le groupe a déposé une interpellation lors de la dernière séance du législatif. Les libéraux-radicaux sont conscients que la place est saturée lors des jours du marché, par contre, ils affirment leur attachement à cet endroit. « Déplacer le marché n’est pas une bonne idée, les maraîchers et la clientèle sont attachés à ce lieu », indique Alexandre Brodard, président du groupe. Pour le PLR, la possibilité serait une extension des stands soit sur la place du Coq-d’Inde ou en direction de la rue du Trésor.

Du côté du Conseil communal on ne perçoit pas les inquiétudes de la même manière. Pour la conseillère communale en charge des infrastructures et de la sécurité Violaine Blétry de-Montmollin, des solutions doivent être trouvées dans le but de réorganiser la zone piétonne en ville de Neuchâtel et non dans celui d’un déplacement du marché. « Dans les réflexions que nous menons, nous remarquons que cette place n’est pas extensible et que nous avons toujours plus de demandes ».

Des discussions sont aujourd’hui en cours afin de voir si le marché pourrait ou non être déplacé tout en conservant le dynamisme qu’il apporte à la zone piétonne. Une rencontre avec les maraîchers et autres acteurs de ce dossier est prévue jeudi 13 juillet. /ali