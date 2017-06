Nouvelle ambulance pour le SIS de Neuchâtel

Une ambulance supplémentaire pour le Service d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel. Le Conseil général de la Ville a donné son feu vert lundi soir à un crédit de 260'000 francs pour l’achat d’un nouveau véhicule de réserve. Le légilsatif a voté ce montant à l’unanimité. Actuellement, la brigade sanitaire du SIS dispose d’un parc de quatre ambulances opérationnelles, une de rechange et d’un mulet (ambulance de remplacement semi équipée). L’un des véhicules va être remplacé cette année encore car il est obsolète et possède beaucoup de kilomètres. Le nombre d’ambulances dans la région du Littoral répond au dispositif cantonal obligatoire et est similaire à celui des quatre autres régions cantonales. La conseillère communale en charge de la sécurité, Violaine Blétry-de Montmollin a rappelé que la région du Littoral connaît un tournus beaucoup plus important qu’à Val-de-Travers, c’est pourquoi les ambulances doivent être remplacées dans un laps de temps plus court. /ali