Le projet Ring tourné vers l’avenir

Place à l’action. C’est en ces mots que le conseiller communl en charge de l’urbanisme Olivier Arni a décrit le futur du projet Ring, lundi soir lors de la séance du Conseil général de Neuchâtel. Le législatif a accepté le crédit d’étude de 1,5 million de francs pour la phase du projet de réaménagement des Jeunes-Rives par 33 voix et 3 abstentions.

Les groupes politiques ont exprimé pléthore de remarques. Un processus trop long, des préoccupations concernant la mobilité au sein de ce projet de réaménagement des Jeunes-Rives, des craintes par rapport à des investisseurs privés ou encore la viabilité à long terme des diverses infrastructures ont, entre autres, interpellés le législatif. Par contre, force est de constater que de manière générale, les conseillers généraux se réjouissent que ce projet ambitieux aille de l’avant.

Reste dès maintenant pour la Ville à chercher des financements afin de proposer un crédit de réalisation en 2019.

Le marché interpelle

Inquiétude sur les rangs libéraux-radicaux. Le groupe a manifesté son étonnement quant à l’éventuel déplacement du marché neuchâtelois. Il a rappelé que ce rendez-vous fait rayonner le centre-ville et qu’il ne doit en aucun cas changer d’endroit. La conseillère communale en charge des infrastructures et de la sécurité, Violaine Blétry-de Montmollin a rassuré le PLR en évoquant des discussions en cours entre les riverains, les maréchers et les restaurants de la place des Halles. Le Conseil communal relève finalement que ce lieu est aujourd’hui saturé et qu’il est important d’avancer dans un cadre collaboratif et positif. /ali