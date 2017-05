Le Rock altitude Festival 2017 au complet

Le Rock Altitude Festival maintient la recette qui a fait son succès. Sa 12e édition, qui se tiendra du 9 au 12 août à la patinoire du Communal du Locle, réunira autant des pointures du rock du métal et de l’électro de la scène internationale que des découvertes et des groupes régionaux.

En ouverture, les Britanniques d’Archive se produiront le mercredi 9 août, au côté des Belges de BRNS.

Le jeudi, place à une soirée plutôt axée sur le hip-hop avec notamment les Français du collectif Chinese Man, mais aussi les marionettes-DJ's Pupettmastaz.

Le vendredi sera traditionnellement réservé au métal avec en têtes d’affiche les Finlandais de Children of Bodom et les Américains de Walls of Jericho.

Enfin, le festival se terminera le samedi sur une note festive. On notera la venue pour la première fois au Communal des Young Gods, mais aussi du DJ français Vitali qui a dernièrement sorti son dernier album.

Le menu de cette 12e édition devrait encore s’enrichir de nouveaux noms. Les organisateurs annoncent que deux « belles surprises » viendront compléter la programmation à la mi-juin. /lre