Les Consomini dans le top 10

Les Consomini font bonne figure. Les deux éco-véhicules conçus par les étudiants de la Haute Ecole Arc Ingénierie de St-Imier se sont classés la semaine dernière 5e et 8e de leurs catégories respectives au Shell Eco-marathon à Londres. Cette compétition, dont c'était la 32e édition, réunit plus de 3000 étudiants en ingénierie venus du monde entier. L'objectif est toujours le même : parcourir la plus longue distance en consommant le moins d'énergie possible.

L'équipe HE-Arc Ingénierie participait à sa 15e et dernière édition du Shell Eco-marathon. Selon un communiqué, l'école abandonne l'option Energie et Mobilité de la filière Industrial Design Engineering « afin de focaliser les activités d'enseignement et de recherche de la HE-Arc Ingénierie sur les défis actuels et futurs de l'industrie de l'Arc jurassien ». /comm-dsa