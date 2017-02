Tout pour l'HNe, rien pour FORTA

La Chaux-de-Fonds et Le Locle favorisent la campagne sur les hôpitaux au détriment de celle sur FORTA. Les deux villes du Haut soutiennent activement l’initiative pour deux hôpitaux complémentaires soumise au peuple dimanche. Elles ont mis leur énergie et budgétisé 40'000 francs pour se faire entendre, 20'000 francs pour la campagne des conseillers communaux et 20’000 francs versés au comité d’initiative. Une forte présence sur les réseaux sociaux et plusieurs événements populaires ont ainsi été mis sur pied.

En revanche, rien n'a été déboursé pour la votation fédérale sur le fonds FORTA. Les deux villes déclarent qu'elles se sont investies différemment dans cette campagne, en mettant par exemple gratuitement à disposition des locaux pour certaines séances d’information publiques. L'enjeu est pourtant de taille. Le Locle et La Chaux-de-Fonds se contentent de recommander de voter oui à ce fonds, qui permettrait la réalisation des contournements routiers des deux villes horlogères. /lre