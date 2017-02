Remise du Prix Nexans

Mélanie Levy est la nouvelle lauréate du Prix Nexans. Docteure en droit de l’Université de Neuchâtel, elle a réalisé une thèse consacrée aux instruments étatiques envisageables afin de promouvoir le don d’organes. Ses études l’ont également menée à l’Université de Cambridge en Grande-Bretagne, à l’Université McGill au Canada puis à l’Université de Tel Aviv en Israël. Depuis l’obtention de son doctorat, elle a rédigé de nombreux avis juridiques, en particulier sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique.

Le Prix Nexans est doté de 20'000 francs. Il récompense de jeunes chercheurs issus de l’Université de Neuchâtel pour leur parcours exemplaire, leurs compétences académiques, leurs qualités humaines et pédagogiques. Il sera remis à Mélanie Levy ce mardi 7 février à 17h à l’aula du bâtiment principal de l’Uni avenue du 1er-Mars. Auparavant, entre 14h30 et 16h30, une série de conférences est prévue en lien avec la spécialisation de la lauréate. La discussion publique est intitulée « Quelle médecine, à quel prix et pour qui ? L’État de droit au carrefour des logiques scientifique, économique et sociale ». /comm-msa