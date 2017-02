Première étape franchie au CPLN

Et de une ! La première étape de construction et rénovation du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) est achevée. L’inauguration officielle du nouveau bâtiment C a eu lieu mardi soir à Neuchâtel.

Après l’aval d’un crédit de 34 millions de francs de la part du Grand Conseil neuchâtelois en 2014, le chantier avait pu débuter. Deux ans et demi plus tard, la construction de la halle C est terminée. Ce bâtiment a dû être totalement reconstruit en raison de sa vétusté. Durant la période de chantier, les élèves ont été relogés dans un bâtiment à la rue Jacquet-Droz 7, situé sur le campus de Microcity.

Le bâtiment fraîchement verni est actuellement opérationnel, il reste seulement quelques travaux de finition à faire. En ce qui concerne la suite du calendrier, ce sont les bâtiments B et A qui vont être assainis ; il s’agit principalement d’une remise à niveau énergétique. Le chantier devrait lui être totalement achevé fin 2018 – début 2019. /ali