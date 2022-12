Nouveau directeur pour le pôle Terre et Nature du CPNE

Le pôle Terre et Nature du CPNE se dote d’un nouveau directeur. Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports du caton annonce ce vendredi l’engagement de Sébastien Cartillier à la tête du pôle Terre et Nature du CPNE. Il succédera à Gilles Aeschlimann le 1er avril de l’année prochaine.

Le futur directeur exerce actuellement en tant qu’inspecteur fédéral au Contrôle suisse du commerce des vins à Dübendorf, explique le communiqué. Il avait œuvré pendant plus de dix ans pour l’État de Neuchâtel, notamment en tant que directeur de la station viticole cantonale. À son nouveau poste, l’homme de 48 ans sera en charge « d’assurer le maintien d’un haut niveau de formation et de continuer à favoriser les collaborations avec les différents partenaires de la formation professionnelle », précise le canton. /comm-cro