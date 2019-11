Le CPLN a sa bonne fée du développement durable

Une experte pour les élèves du CPLN. La climatologue et glaciologue Célia Sapart est la marraine de la semaine du développement durable du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois qui se tient jusqu'au 29 novembre pour les élèves et enseignants. Au programme des visites, des expositions, un film et des conférences. Et c'est Célia Sapart qui a eu les honneurs de la première conférence mardi. La Vallonnière, chercheuse à l'Université libre de Bruxelles en Belgique, tient à sensibiliser les jeunes sur le réchauffement climatique. Elle s'appuie sur ses expéditions pour transmettre un message d'espoir.