Animaux sur la voie: trafic CFF stoppé

Les CFF ont dû interrompre lundi après-midi le trafic ferroviaire sur les voies reliant Bienne et Lengnau en direction de Bâle et Zürich. Décision prise après qu'un train régional a happé et tué deux chevaux. Jusqu'en début de soirée, plus aucun ICN n'a circulé sur ce tronçon. Les trains régionaux en direction ou en provenance du Jura bernois et du Jura ont aussi été supprimés. Les voyageurs de Genève, Lausanne et Bienne à destination de Olten et Bâle (ou inversement) ont dû circuler via Berne. Les voyageurs de Bienne à destination de Moutier (ou inversement) circulent via Sonceboz-Sombeval. /comm-gwe