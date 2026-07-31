Du vin AOC Neuchâtel produit hors du territoire

Des caves bernoises et vaudoises qui proposent des vins labellisés AOC Neuchâtel, ça existe, mais c’est rare. Il y a moins d’une dizaine de cas, explique Rémy Alain Reymond, le chef de l’office de la viticulture et de l’agroécologie du canton de Neuchâtel.

L’arrêté concernant l’appellation d’origine contrôlée des vins de Neuchâtel est très clair. Pour bénéficier de la labellisation, il faut que le raisin, issu des douze cépages autorisés, soit élevé et vinifié dans le canton. Mais des exceptions existent. Elles sont historiques. Ainsi, « un encavage (…) au bénéfice d’une autorisation de vinifier hors des frontières cantonales peut utiliser l’AOC Neuchâtel pour les vendanges provenant des parcelles cultivées en propre sur le territoire du canton de Neuchâtel. »