Un duo de passeurs annoncé à Colombier Volley

Le club de Ligue A de volleyball a annoncé ce mardi son duo de passeurs. Gabriel Chancy et ...
Un duo de passeurs annoncé à Colombier Volley

Le club de Ligue A de volleyball a annoncé ce mardi son duo de passeurs. Gabriel Chancy et Florian Schnidrig dirigeront l’attaque du club du Littoral la saison prochaine.

L'entraineur Matteo Cacchiarelli pourra compter sur un nouveau duo de passeurs. (Photo: Archives Bertrand Pfaff) L'entraineur Matteo Cacchiarelli pourra compter sur un nouveau duo de passeurs. (Photo: Archives Bertrand Pfaff)

Colombier Volley poursuit la construction de son effectif. Après avoir présenté les acteurs de sa défense, c’est désormais un duo de passeurs qui est dévoilé ce mardi par le club qui évolue en Ligue A de volleyball. Pour la saison prochaine, le Québécois Gabriel Chancy rejoindra les Mûriers après un passage à Volley Näfels, mais aussi au sein du championnat estonien.

Il sera accompagné de Florian Schnidrig, un passeur qui connait bien Colombier. Il a remporté le titre de Ligue B lors de la saison 2023-2024 avec le club, avant de vivre la promotion avec le VBC Aeschi en Ligue B la saison d’après. Il vient de terminer le championnat de 1re ligue avec Colombier Volley. /comm-swe


 

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