Colombier Volley tient ses centraux

Le club de Ligue A de volleyball annonce ce dimanche une arrivée et deux prolongations au centre ...
Colombier Volley tient ses centraux

Le club de Ligue A de volleyball annonce ce dimanche une arrivée et deux prolongations au centre pour la prochaine saison. Frédéric Maulat et Luca Borello rempilent, alors que Karim Zerika arrive à Colombier.

Frédéric Maulat continue l'aventure avec Colombier Volley. (Photo : archives Bertrand Pfaff) Frédéric Maulat continue l'aventure avec Colombier Volley. (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Les trois centraux de Colombier Volley pour la prochaine saison de Ligue A sont connus. Le club du Littoral annonce ce dimanche l’arrivée de Karim Zerika. Le Suisse de presque 2 mètres (1,99m) bénéficie d’une grande expérience en LNA : il a évolué à Lausanne (LUC), Chênois et Amriswil. « Son arrivée représente un renfort majeur pour l’équipe et une référence précieuse pour les plus jeunes joueurs du groupe », se réjouissent Thomas Gutknecht, le président, et Joël Bruschweiler, le directeur technique de Colombier Volley dans leur communiqué.

Le club annonce également la prolongation de ses deux centraux Frédéric Maulat et Luca Borello, qui vivra ainsi sa deuxième saison dans l’élite du volleyball national. /comm-lgn


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