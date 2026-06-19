Plusieurs départs à Colombier Volley

Le club de Ligue A de volleyball annonce vendredi les départs de Damien Rossignol, Nathan Künzli ...
Plusieurs départs à Colombier Volley

Le club de Ligue A de volleyball annonce vendredi les départs de Damien Rossignol, Nathan Künzli, Florian Pittet et du capitaine de l’équipe de Suisse, Quentin Zeller.

Topscorer de Colombier Volley la saison dernière, Quentin Zeller ne portera plus le maillot du club des Mûriers lors du prochain exercice. (Photo : Bertrand Pfaff) Topscorer de Colombier Volley la saison dernière, Quentin Zeller ne portera plus le maillot du club des Mûriers lors du prochain exercice. (Photo : Bertrand Pfaff)

L’heure est aux remerciements pour Colombier Volley. Après avoir annoncé plusieurs arrivées, le club des Mûriers annonce vendredi quatre départs. Damien Rossignol, Nathan Künzli, Florian Pittet et le capitaine de l’équipe de Suisse et TopScorer de Colombier, Quentin Zeller, ne feront plus partie de l’effectif lors de la prochaine saison de Ligue A de volleyball.

Dans son communiqué, Colombier Volley « remercie chaleureusement ces joueurs pour tout ce qu'ils ont apporté au club. » /gjo


 

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