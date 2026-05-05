Deux nouveaux libéros à Colombier Volley

Le club de Ligue A de volleyball annonce mardi les engagements de Louis Luong et Marius Foltz-Pawelka ...
Deux nouveaux libéros à Colombier Volley

Le club de Ligue A de volleyball annonce mardi les engagements de Louis Luong et Marius Foltz-Pawelka.

Colombier Volley annonce l'engagement de deux nouveaux joueurs en vue de la saison 2026/2027. (photo : archives). Colombier Volley annonce l'engagement de deux nouveaux joueurs en vue de la saison 2026/2027. (photo : archives).

Colombier Volley poursuit la construction de son équipe pour la saison prochaine. Le club de Ligue A de volleyball annonce deux engagements ce mardi, ceux de deux libéros. Louis Luong formé dans les Montagnes neuchâteloises fait son retour dans le canton. Le Chaux-de-Fonnier a passé les deux derniers exercices dans les contingents de Ligue A et B du LUC (Lausanne Université Club).

Autre arrivée, celle de Marius Foltz-Pawelka qui jouait avec Colombier Volley en 1re Ligue la saison dernière en tant que second passeur et qui va donc retrouver son poste de prédilection, précise le communiqué du club. Avant cela, il a joué en France au VGA Saint-Maur en Nationale 2. /comm-jpp 


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