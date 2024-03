Pas de Ligue A pour Colombier Volley

Il n’y aura pas de deuxième club de volleyball en Ligue A dans le canton de Neuchâtel. Malgré ses bons résultats au cours des deux dernières saisons, avec notamment un titre de champion suisse de Ligue B il y a une année, Colombier Volley ne fera pas le grand saut. Le club avait dans un premier temps manifesté son intérêt fin 2023 auprès de Swiss Volley, afin d’entamer des discussions d’accompagnement. Mais au moment de finaliser le projet fin février, c’est finalement le refus des deux parties qui l’emporte. Thomas Gutknecht, président de Colombier Volley l’explique : « Vous pensez bien que les conditions sont strictes, avec des exigences plus hautes pour la Ligue A. On n’a des problèmes de taille de salle dans la région de Colombier et environs, c’était un gros point de discussions. Mais après deux mois de discussions ensemble, c’est finalement le club qui n’a pas confirmé sa décision de monter en Ligue A. » Selon Thomas Gutknecht, la Commission des licences aurait probablement refusé la candidature de Colombier pour l’échelon supérieur, alors que le club tenait absolument à évoluer dans sa salle des Mûriers. Le président souligne que les discussions avec Swiss Volley « étaient longues, animées et intéressantes ».