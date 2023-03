Le sacre pour Colombier Volley 

Colombier Volley est allé au bout de son rêve ! Les joueurs de la salle des Mûriers se sont imposés 3-1 face à Saint-Gall jeudi soir à domicile à l’occasion de l’acte II de la finale des play-off de Ligue B de volleyball. Déjà vainqueurs de la confrontation initiale de ce duel dimanche dernier, les joueurs du Littoral ont une nouvelle fois pris la mesure de leur adversaire : 24-26, 25-16, 25-17, 25-22. Ce succès permet aux Colombinois de remporter cette série finale 2-0 et de décrocher le titre de champion de Ligue B.





Soirée presque parfaite

Devant une salle des Mûriers bondée et acquise à sa cause, le vainqueur de la saison régulière n’a pas eu la tâche facile. Malgré un bon début de match et une balle de set en leur faveur, les locaux ont cédé dans les moments chauds de la première manche et l'ont finalement laissé filer 26-24.

Sans paniquer pour autant, la formation de David Brunner a su élever son niveau de jeu pour empocher sereinement les deux manches suivantes 25-16 et 25-17.