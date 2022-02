Valtra : le coach et le club se défendent des accusations

Luiz Souza répond aux dénonciations déposées à son encontre. L’entraineur de Valtra fait l’objet d’une enquête de la part Swiss Sport Integrity, annoncée jeudi via un courriel adressé au comité et aux membres de la première équipe, joueuses et staff compris. Alors que le club de Ligue A féminine de volleyball commence samedi sa série de play-out contre Toggenburg, ce n’est pas du côté du plan sportif que les regards se tournent. Selon la fondation Swiss Sport Integrity, plusieurs dénonciations ont été déposées depuis l’année passée, pour « atteinte à l’intégrité psychique ». Des mesures provisoires ont donc été mises en place, et Luiz Souza ne peut plus pratiquer au sein du club jusqu’à nouvel avis. L’entraineur peut encore se défendre.

RTN a rencontré plusieurs membres du club concernant cette affaire. Nos sources confirment que l’entraineur aurait régulièrement insulté les filles de l’équipe de Ligue A, surtout en anglais : les « fuck you » et « shit person » étaient donc monnaie courante, que ce soit en match, ou à l’entrainement. Ces témoignages rapportent également que Luiz Souza aurait écouté une conversation privée derrière une porte, puis mis les joueuses concernées sur le banc lors d’une rencontre. Des manipulations sont aussi dénoncées, surtout pour les joueuses qui étaient sur le départ. Enfin, les sources avec qui nous avons discuté déplorent avoir été abandonnées à leur sort, sans aide de la part du club malgré des discussions engagées avec le comité.

Le comité justement se défend via sa présidente Joëlle Roy. Cette dernière explique avoir pris connaissance du dossier jeudi lors de l’envoi de Swiss Sport Intergrity :