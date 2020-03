Valtra : la quasi-totalité de l’effectif viré !

Est-ce que Valtra évoluera toujours en Ligue A féminine la saison prochaine ? Il est permis d’en douter. Selon nos informations, le club de volleyball du Val-de-Travers vient de se séparer avec effet immédiat de neuf de ses douze joueuses. Les quatre étrangères Kory Cheshire, Margaret Riley, Makena Shoene et Alexandra Davenport ont été débarquées ainsi que cinq autres Suissesses. Dans un courrier recommandé envoyé aux joueuses, le comité déplore avoir été la cible d’écrits malhonnêtes et irrespectueux envoyés par les volleyeuses du Vallon. Dans ces textes, l’entraîneur Luiz Souza et la présidente Joëlle Roy sont notamment visés.





Ambiance tendue Selon plusieurs témoignages, les membres de l’équipe se seraient plaints de dysfonctionnements au sein du club en avançant des problèmes relationnels récurrents avec l’entraîneur. Une source interne raconte que la gestion de Luiz Souza « était catastrophique au niveau émotionnel ». Trois joueuses dont la capitaine seraient parties en cours de saison à cause du déficit de communication de leur coach. Selon cette même source, la majorité de l'équipe aurait tenté de faire remonter plusieurs fois le problème à la direction, sans succès. Les joueuses ont alors posé un ultimatum lors du mois de février qui n'a visiblement pas passé.

Luiz Souza avait déjà été au centre de polémiques similaires en 2015 lorsqu’il entraînait le NUC en Ligue A. La dégradation de l’ambiance dans le vestiaire avait poussé le club de Neuchâtel à renvoyer son entraîneur brésilien. Cette fois, Valtra a pris le parti du coach et c’est le contingent qui en fait les frais. À la suite de ces licenciements, le vice-président a aussi présenté sa démission avec effet immédiat. Christophe Cabanes, père de l'une des joueuses licenciées, avait déjà émis le souhait de quitter le club en début de saison, mais cette dernière décision - prise durant une réunion à laquelle il n'a pas souhaité prendre part - a motivé son départ. Il laisse donc la présidente Joëlle Roy seule à la barre.



Confiance rompue

Pour Joëlle Roy, si les joueuses n'ont rien à se reprocher sur le terrain, un événement grave d'ordre personnel a forcé le comité à congédier la majeure partie de l'équipe. Contactée, la présidente de Valtra avance que « ce n’est pas un choix entre l’entraîneur et les joueuses. Récemment le comité a perdu entièrement confiance en l’équipe pour d'autres raisons ». Concernant ces licenciements, Joëlle Roy avance que le club a mûrement réfléchi avant de prendre cette décision, mais qu’il « n’était plus possible d’avancer dans ces conditions ». Par rapport à son entraîneur, la présidente avance qu’il possède un caractère bien trempé et de la franchise « il dit les choses, ce qui ne plaît pas toujours ». La confiance est en tout cas maintenue de la part de Valtra envers le Brésilien.

