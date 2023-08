La concurrence est rude pour le tennis à Neuchâtel

Catia Schalch relève tout de même qu’à Neuchâtel, il est difficile de se faire une place face à la popularité de nombreux sports de haut niveau. « C’est difficile d’aller chercher des sponsors, surtout que notre championnat dure deux semaines ». Les interclubs de Ligue A de tennis permettent seulement d’avoir deux ou trois rencontres à la maison. Et à la présidente du TC Mail de rajouter : « Même quand on était championnes de Suisse, on a été nommées, mais on n’aura jamais rien face à Xamax ou au NUC ».