La fête du tennis neuchâtelois au Mail

Cette alliance entre le CT Neuchâtel – Les Cadolles et le TC Mail est également dictée par des considérations économiques : elle permet de rationaliser les dépenses inhérentes à ce genre d’événement, en partageant par exemple les frais relatifs au montage d’une tribune de 200 places. Par ce biais, le CT Neuchâtel – Les Cadolles ne met toutefois pas avant ses installations et le site de son club. Le président Rocco Mauri n’a aucun regret à ce propos : « Ce qui compte, c’est le sport, la compétition et Neuchâtel. Cela nous permet de mettre en avant nos joueurs et joueuses sur un seul site et de créer une grande fête du tennis ».