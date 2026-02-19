La Coupe Didier Cuche débarque aux Savagnières

Le Giron Jurassien annonce ce jeudi la tenue de quatre manches de la Coupe Didier Cuche ce ...
Le Giron Jurassien annonce ce jeudi la tenue de quatre manches de la Coupe Didier Cuche ce week-end aux Savagnières.

Les jeunes skieurs de la région pourront s'en donner à coeur joie ce week-end. (photo : Matthias Vauthier) Les jeunes skieurs de la région pourront s'en donner à coeur joie ce week-end. (photo : Matthias Vauthier)

Les amateurs de ski seront servis ce week-end dans la région. Le Giron Jurassien annonce ce jeudi la tenue de quatre manches de la Coupe Didier Cuche ce week-end aux Savagnières. « La neige arrivée en quantité sur l’Arc jurassien permet l’organisation de quatre épreuves de slalom géant », indique un communiqué. Pour rappel, ces compétitions sont ouvertes à tous les enfants en âge de scolarité, dans le but de découvrir le ski alpin de compétition.

Pour participer, aucun niveau n’est requis et les parcours sont adaptés à un niveau accessible à chaque jeune skieur, rappelle le texte. /gjo


