La Coupe Didier Cuche débarque aux Savagnières

Les amateurs de ski seront servis ce week-end dans la région. Le Giron Jurassien annonce ce jeudi la tenue de quatre manches de la Coupe Didier Cuche ce week-end aux Savagnières. « La neige arrivée en quantité sur l’Arc jurassien permet l’organisation de quatre épreuves de slalom géant », indique un communiqué. Pour rappel, ces compétitions sont ouvertes à tous les enfants en âge de scolarité, dans le but de découvrir le ski alpin de compétition.

Pour participer, aucun niveau n’est requis et les parcours sont adaptés à un niveau accessible à chaque jeune skieur, rappelle le texte. /gjo