Robin Cuche dans le top-10 en slalom

Le Vaudruzien a pris le 8e rang de la course de Coupe du monde de para ski alpin ce mardi à ...
Robin Cuche dans le top-10 en slalom

Le Vaudruzien a pris le 8e rang de la course de Coupe du monde de para ski alpin ce mardi à Veysonnaz. Il a été relégué à plus de six secondes du vainqueur.

Robin Cuche a été relégué à plus de six secondes lors du slalom de Veysonnaz. (photo : Marcus Hartmann) Robin Cuche a été relégué à plus de six secondes lors du slalom de Veysonnaz. (photo : Marcus Hartmann)

Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Robin Cuche à Veysonnaz. Après sa victoire en géant lundi, le Vaudruzien s’est classé 8e ce mardi lors du slalom de Coupe du monde de para ski alpin. Robin Cuche a terminé à 6’’21 du vainqueur Arthur Bauchet. Sur la piste valaisanne, le Français n’a laissé aucune chance à ses concurrents, reléguant le 2e Adam Hall à 3’’71. /lgn


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Slopestyle: Ragettli encore « chocolat »

Slopestyle: Ragettli encore « chocolat »

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 14:22

Sprint: Nadine Fähndrich éliminée en quart

Sprint: Nadine Fähndrich éliminée en quart

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 14:47

Combiné dames: les Suissesses loin, Johnson lance Shiffrin

Combiné dames: les Suissesses loin, Johnson lance Shiffrin

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 14:47

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 11:06

Articles les plus lus

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 11:05

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 11:06

Sprint: Nadine Fähndrich éliminée en quart

Sprint: Nadine Fähndrich éliminée en quart

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 14:47

Combiné dames: les Suissesses loin, Johnson lance Shiffrin

Combiné dames: les Suissesses loin, Johnson lance Shiffrin

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 14:47

Robin Cuche est géant !

Robin Cuche est géant !

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 09:18

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 11:05

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 11:06

Combiné dames: les Suissesses loin, Johnson lance Shiffrin

Combiné dames: les Suissesses loin, Johnson lance Shiffrin

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 14:47

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 14:18

Combiné: l'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Combiné: l'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 16:00

Robin Cuche est géant !

Robin Cuche est géant !

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 09:18

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 11:05