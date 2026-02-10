Robin Cuche dans le top-10 en slalom

Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Robin Cuche à Veysonnaz. Après sa victoire en géant lundi, le Vaudruzien s’est classé 8e ce mardi lors du slalom de Coupe du monde de para ski alpin. Robin Cuche a terminé à 6’’21 du vainqueur Arthur Bauchet. Sur la piste valaisanne, le Français n’a laissé aucune chance à ses concurrents, reléguant le 2e Adam Hall à 3’’71. /lgn