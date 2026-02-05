Robin Tissières dans le top-20

Un résultat en demi-teinte pour Robin Tissières. Le Neuchâtelois a terminé au 19e rang de la manche de Coupe d’Europe de skicross des Contamines jeudi après-midi. Sur le tracé français, l’athlète de Cortaillod a été éliminé au stade des huitièmes de finale. Pas plus de réussite du côté d’Alexi Mosset. Le Neuchâtelois a terminé encore plus loin, au 31e rang final.

Alexi Mosset et Robin Tissières auront l‘occasion de faire mieux dès vendredi lors d’une seconde épreuve de Coupe d’Europe, toujours aux Contamines. /gjo