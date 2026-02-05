Robin Tissières dans le top-20

Le skieur de Cortaillod a terminé au 19e rang de l’épreuve de Coupe d’Europe de skicross des ...
Robin Tissières dans le top-20

Le skieur de Cortaillod a terminé au 19e rang de l’épreuve de Coupe d’Europe de skicross des Contamines jeudi. Autre Neuchâtelois engagé, Alexi Mosset termine 31e.

Robin Tissières n'a pas passé le cap des huitièmes de finale jeudi en France. (photo d'archives : R. Tissières) Robin Tissières n'a pas passé le cap des huitièmes de finale jeudi en France. (photo d'archives : R. Tissières)

Un résultat en demi-teinte pour Robin Tissières. Le Neuchâtelois a terminé au 19e rang de la manche de Coupe d’Europe de skicross des Contamines jeudi après-midi. Sur le tracé français, l’athlète de Cortaillod a été éliminé au stade des huitièmes de finale. Pas plus de réussite du côté d’Alexi Mosset. Le Neuchâtelois a terminé encore plus loin, au 31e rang final.

Alexi Mosset et Robin Tissières auront l‘occasion de faire mieux dès vendredi lors d’une seconde épreuve de Coupe d’Europe, toujours aux Contamines. /gjo


 

