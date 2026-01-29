Robin Cuche monte sur la boîte à Méribel

Le skieur vaudruzien a pris la troisième place du géant de Méribel jeudi après-midi en Coupe ...
Robin Cuche monte sur la boîte à Méribel

Le skieur vaudruzien a pris la troisième place du géant de Méribel jeudi après-midi en Coupe du monde de para ski alpin. L’athlète de Saules a réalisé une bonne deuxième manche pour s’offrir un podium

Robin Cuche retrouve le podium en Coupe du monde. (Vokaty photo/R. Cuche) Robin Cuche retrouve le podium en Coupe du monde. (Vokaty photo/R. Cuche)

Un nouveau podium pour Robin Cuche. Le Neuchâtelois a terminé au troisième rang du géant de Coupe du monde de para ski alpin de Méribel jeudi après-midi. Sur le tracé français, le Vaudruzien occupait la 5e place après le premier tracé, mais il a réussi à se montrer solide lors de la seconde manche pour monter sur la boîte. Au final, Robin Cuche termine au final à plus de six secondes de l’intouchable vainqueur français Arthur Bauchet. Un autre Tricolore, Jules Segers, prend la deuxième place à quatre secondes du gagnant du jour. /gjo


 

