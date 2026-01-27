Robin Cuche au pied du podium

Il en manque encore un peu pour Robin Cuche. L’athlète de Saules a pris la 4e place du slalom de Coupe du monde de para ski alpin de Méribel mardi après-midi. Dans la station française, le Vaudruzien occupait déjà cette position au terme du premier tracé. Au final, il concède plus de cinq secondes (5’47’’) au Tricolore Arthur Bauchet, intouchable devant son public. Le Suédois Aaron Lindstroem et l’Italien Federico Pelizzari complètent le podium à respectivement deux et trois secondes du leader. /gjo