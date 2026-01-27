Robin Cuche au pied du podium

Le Vaudruzien a terminé au 4e rang du slalom de Coupe du monde de para ski alpin de Méribel ...
Le Vaudruzien a terminé au 4e rang du slalom de Coupe du monde de para ski alpin de Méribel mardi après-midi.

Il manque encore un petit quelque chose à Robin Cuche pour monter sur le podium en slalom. (Photo d'archives : R. Cuche) Il manque encore un petit quelque chose à Robin Cuche pour monter sur le podium en slalom. (Photo d'archives : R. Cuche)

Il en manque encore un peu pour Robin Cuche. L’athlète de Saules a pris la 4e place du slalom de Coupe du monde de para ski alpin de Méribel mardi après-midi. Dans la station française, le Vaudruzien occupait déjà cette position au terme du premier tracé. Au final, il concède plus de cinq secondes (5’47’’) au Tricolore Arthur Bauchet, intouchable devant son public. Le Suédois Aaron Lindstroem et l’Italien Federico Pelizzari complètent le podium à respectivement deux et trois secondes du leader. /gjo


