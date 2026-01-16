Belle performance pour Robin Tissières en Coupe d’Europe

Robin Tissières est de retour au premier plan. Au lendemain d’une décevante 25e place, le Neuchâtelois a pris le 4e rang de la deuxième manche de Coupe d’Europe de skicross organisée à Lenk. Vendredi, il a remporté successivement son huitième de finale, son quart de finale et sa demi-finale avant de manquer le coche lors de l’ultime run de son rendez-vous helvétique. La victoire est revenue au Canadien Kaleb Barnum.

De son côté, Alexi Mosset a également réalisé une solide performance en ralliant les demi-finales pour se classer finalement au 7e rang.

Les deux spécialistes de skicross neuchâtelois enchaîneront la semaine prochaine sur le front de la Coupe d’Europe. Ils ont rendez-vous à Reiteralm en Autriche les 23 et 24 janvier. /gjo