Belle performance pour Robin Tissières en Coupe d’Europe

Le spécialiste de skicross a atteint la finale de la seconde épreuve continentale de Lenk vendredi ...
Belle performance pour Robin Tissières en Coupe d’Europe

Le spécialiste de skicross a atteint la finale de la seconde épreuve continentale de Lenk vendredi. Il n’a toutefois pas réussi à monter sur la boîte et termine au 4e rang.

Robin Tissières s'est montré solide vendredi à Lenk en Coupe d'Europe. (photo : Robin Tissières) Robin Tissières s'est montré solide vendredi à Lenk en Coupe d'Europe. (photo : Robin Tissières)

Robin Tissières est de retour au premier plan. Au lendemain d’une décevante 25e place, le Neuchâtelois a pris le 4e rang de la deuxième manche de Coupe d’Europe de skicross organisée à Lenk. Vendredi, il a remporté successivement son huitième de finale, son quart de finale et sa demi-finale avant de manquer le coche lors de l’ultime run de son rendez-vous helvétique. La victoire est revenue au Canadien Kaleb Barnum.

De son côté, Alexi Mosset a également réalisé une solide performance en ralliant les demi-finales pour se classer finalement au 7e rang.

Les deux spécialistes de skicross neuchâtelois enchaîneront la semaine prochaine sur le front de la Coupe d’Europe. Ils ont rendez-vous à Reiteralm en Autriche les 23 et 24 janvier. /gjo


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Franjo von Allmen sur le podium à Wengen

Franjo von Allmen sur le podium à Wengen

Ski    Actualisé le 16.01.2026 - 13:50

Alexi Mosset et Robin Tissières en retrait

Alexi Mosset et Robin Tissières en retrait

Ski    Actualisé le 15.01.2026 - 16:04

Marianne Fatton au pied du podium

Marianne Fatton au pied du podium

Ski    Actualisé le 15.01.2026 - 15:50

Coupe du monde: Le Laax Open, dernière compétition avant les Jeux

Coupe du monde: Le Laax Open, dernière compétition avant les Jeux

Ski    Actualisé le 15.01.2026 - 06:07

Articles les plus lus

Fin de série pour Robin Cuche

Fin de série pour Robin Cuche

Ski    Actualisé le 14.01.2026 - 16:42

Coupe du monde: Le Laax Open, dernière compétition avant les Jeux

Coupe du monde: Le Laax Open, dernière compétition avant les Jeux

Ski    Actualisé le 15.01.2026 - 06:07

Marianne Fatton au pied du podium

Marianne Fatton au pied du podium

Ski    Actualisé le 15.01.2026 - 15:50

Alexi Mosset et Robin Tissières en retrait

Alexi Mosset et Robin Tissières en retrait

Ski    Actualisé le 15.01.2026 - 16:04

Slalom de Flachau: Shiffrin l'emporte, Suissesses au pied du podium

Slalom de Flachau: Shiffrin l'emporte, Suissesses au pied du podium

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 21:58

Fin de série pour Robin Cuche

Fin de série pour Robin Cuche

Ski    Actualisé le 14.01.2026 - 16:42

Coupe du monde: Le Laax Open, dernière compétition avant les Jeux

Coupe du monde: Le Laax Open, dernière compétition avant les Jeux

Ski    Actualisé le 15.01.2026 - 06:07

Marianne Fatton au pied du podium

Marianne Fatton au pied du podium

Ski    Actualisé le 15.01.2026 - 15:50

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 13:12

Slalom de Flachau: Rast et Holdener en embuscade, Shiffrin mène

Slalom de Flachau: Rast et Holdener en embuscade, Shiffrin mène

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 19:36

Slalom de Flachau: Shiffrin l'emporte, Suissesses au pied du podium

Slalom de Flachau: Shiffrin l'emporte, Suissesses au pied du podium

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 21:58

Fin de série pour Robin Cuche

Fin de série pour Robin Cuche

Ski    Actualisé le 14.01.2026 - 16:42