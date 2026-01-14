Fin de série pour Robin Cuche

Robin Cuche n'est plus imbattable en descente. Après avoir remporté les trois premières courses dans la discipline cette saison en Coupe du monde de para ski alpin, l’athlète de Saules a terminé à la troisième place de l’épreuve de Saalbach mercredi. Vainqueur la veille sur la piste autrichienne, le Vaudruzien a, cette fois-ci, été devancé par le Canadien Alexis Guimond de 0’’36 et par le Français Arthur Bauchet de 0’’32.

Robin Cuche aura encore l’occasion de truster les podiums. Il prendra part à deux super-G organisés jeudi et vendredi à Saalbach. /gjo