Fin de série pour Robin Cuche

Vainqueur des trois premières descentes de la saison en Coupe du monde de para ski alpin, le ...
Fin de série pour Robin Cuche

Vainqueur des trois premières descentes de la saison en Coupe du monde de para ski alpin, le Vaudruzien a dû se contenter d’une troisième place mercredi à Saalbach.

Robin Cuche a dû se contenter d'une place sur le podium en descente mercredi à Saalbach. (Photo : R. Cuche) Robin Cuche a dû se contenter d'une place sur le podium en descente mercredi à Saalbach. (Photo : R. Cuche)

Robin Cuche n'est plus imbattable en descente. Après avoir remporté les trois premières courses dans la discipline cette saison en Coupe du monde de para ski alpin, l’athlète de Saules a terminé à la troisième place de l’épreuve de Saalbach mercredi. Vainqueur la veille sur la piste autrichienne, le Vaudruzien a, cette fois-ci, été devancé par le Canadien Alexis Guimond de 0’’36 et par le Français Arthur Bauchet de 0’’32.

Robin Cuche aura encore l’occasion de truster les podiums. Il prendra part à deux super-G organisés jeudi et vendredi à Saalbach. /gjo


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Slalom de Flachau: Shiffrin l'emporte, Suissesses au pied du podium

Slalom de Flachau: Shiffrin l'emporte, Suissesses au pied du podium

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 21:58

Slalom de Flachau: Rast et Holdener en embuscade, Shiffrin mène

Slalom de Flachau: Rast et Holdener en embuscade, Shiffrin mène

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 19:36

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 13:12

Robin Cuche est imbattable en descente

Robin Cuche est imbattable en descente

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 12:42

Articles les plus lus

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 04:39

Robin Cuche est imbattable en descente

Robin Cuche est imbattable en descente

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 12:42

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 13:12

Slalom de Flachau: Rast et Holdener en embuscade, Shiffrin mène

Slalom de Flachau: Rast et Holdener en embuscade, Shiffrin mène

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 19:36

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 04:39

Robin Cuche est imbattable en descente

Robin Cuche est imbattable en descente

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 12:42

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Fabian Bösch prendra sa retraite à la fin de la saison

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 13:12

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux

Ski    Actualisé le 11.01.2026 - 14:40

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn

Ski    Actualisé le 12.01.2026 - 17:48

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 04:39

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Performances de choix pour les fondeuses du Giron jurassien

Ski    Actualisé le 13.01.2026 - 09:41