Nouveau podium pour Robin Cuche

L'athlète du Val-de-Ruz s'est classé 3e du second super-G de Steinach, en Coupe du monde de ...
Nouveau podium pour Robin Cuche

L'athlète du Val-de-Ruz s'est classé 3e du second super-G de Steinach, en Coupe du monde de paraski alpin. Il avait obtenu le même résultat la veille. 

Encore un podium pour Robin Cuche. (Photo : R. Cuche). Encore un podium pour Robin Cuche. (Photo : R. Cuche).

Robin Cuche sur le podium, en Coupe du monde de paraski alpin. L’athlète du Val-de-Ruz s’est hissé à la troisième place du second super-G de Steinach, vendredi en Autriche. Il a concédé 1’’06 au Canadien Alexis Guimond, déjà vainqueur la veille. Robin Cuche a manqué pour 9 centièmes la deuxième place, qui revient au Français Jules Segers. Ce triplé est exactement identique à celui de jeudi, sauf que les écarts sont beaucoup plus serrés.

La Coupe du monde de paraski alpin se poursuivra samedi et dimanche toujours en Autriche : deux slaloms géants sont programmés dans la station d’Ischgl. /mne 


