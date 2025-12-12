Robin Cuche sur le podium, en Coupe du monde de paraski alpin. L’athlète du Val-de-Ruz s’est hissé à la troisième place du second super-G de Steinach, vendredi en Autriche. Il a concédé 1’’06 au Canadien Alexis Guimond, déjà vainqueur la veille. Robin Cuche a manqué pour 9 centièmes la deuxième place, qui revient au Français Jules Segers. Ce triplé est exactement identique à celui de jeudi, sauf que les écarts sont beaucoup plus serrés.La Coupe du monde de paraski alpin se poursuivra samedi et dimanche toujours en Autriche : deux slaloms géants sont programmés dans la station d’Ischgl. /mne
Nouveau podium pour Robin Cuche
L'athlète du Val-de-Ruz s'est classé 3e du second super-G de Steinach, en Coupe du monde de ...
RTN
